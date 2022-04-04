نينوى.. فريق طبي ينقذ شاب يعاني من فقدان الوعي وتوقف دقات القلب

2022/04/04 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرار حالة المريض.

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