بعد انسحابها.. كاميرا CNN ترصد الدمار التام والمقابر الجماعية التي خلفتها القوات الروسية في محيط كييف

2022/04/04 | 11:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصف مراسل CNN، فريد بلايتن، زيارة الموقع المدمر في بوتشا بأوكرانيا، وهي مدينة تقع خارج كييف، حيث اكتشفت CNN مقبرة جماعية لمدنيين أوكرانيين.ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنباء المقبرة الجماعية ووصفها بأنها "إبادة جماعية".

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