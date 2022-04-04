الزراعة تمنح قروضاً لشراء منظومات الري الحديثة

2022/04/04 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن التوجه للتعاقد على منظومات ري حديثة مع تركيا والسعودية، فيما كشفت عن منح قروض بفائدة 5% لشراء تلك المنظومات.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنَّ "تعرض العراق لأي سنة جفاف أو قلة إيرادات مائية فأن الخطة الزراعية الصيفية سوف تتأثر بذلك"، مبيناً، أن "هناك توجهاً للتعاقد على شراء تقنيات ري حديثة من تركيا والسعودية".

وأضاف، أن "لقاء جرى مع السفير التركي في مقر الوزارة بخصوص عقد شراكة وتجهيز وزارة الزراعة بما تحتاجه من تقنيات الري"، لافتاً الى أن "قرار مجلس الوزراء للعام 2022 شجع على شراء تقنيات الري".

وتابع، أن "هناك قروضاً ستقدم لمرة واحدة لمن يشتري منظومات ري حديثة بفائدة 5%"، موضحاً، أن "العراق من البلدان المتقدمة باستخدام الآبار والمياه الجوفية، لكن التريث الذي حصل من وزارة الموارد المائية في منع استخدام الآبار للزراعة كان له اثر سلبي على القطاع الزراعي".

وأكَّد، أنَّ "وزارة الموارد المائية أوصت بالتريث في منح اجازات للآبار بالمناطق الزراعية".

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