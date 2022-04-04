المالية النيابية تبحث مع سفير ألمانيا دعم العراق في قطاعي الكهرباء والأمن

2022/04/04 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت اللجنة المالية برئاسة السيد حسن كريم الكعبي وحضور اعضائها السيد مشعان الجبوري والسيد ناظم الشبلي ود خليل الغازي والسيد سجاد سالم ، يوم الاثنين 4/3/2022، السفير الالماني لدى بغداد ، ممثل وزارة المالية الالمانية السابق السيد مارتن ياغر والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.ورحب الكعبي خلال اللقاء بالوفد مقدماً […]

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