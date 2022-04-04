محكمة قضاء الموظفين تعيد جاسب الحجامي الى منصب مدير دائرة صحة الكرخ

2022/04/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت محكمة قضاء الموظفين، اليوم الاثنين، أعادة جاسب الحجامي الى منصب مدير دائرة صحة الكرخ.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أعادت جاسب الحجامي الى منصب مدير دائرة صحة الكرخ وتلغي قرار الوزير بنقله الى مقر الوزارة".

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