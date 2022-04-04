نائب تكشف عن خطط لمواجهة اشرس الامراض في مدينة عراقية - عاجل

2022/04/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت النائب انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن خطط لمواجهة اشرس الامراض في مدينة البصرة.وقالت الموسوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" معدلات الاصابة بالامراض السرطانية في البصرة لاتزال مرتفعة وهي في تزايد مؤكدة بان كل ارض نفطية يصاحبها تلوث بيئي يقود الى ارتفاع معدلات الاصابة قياسا ببقية المناطق".واضافت الموسوي،ان" هناك سلسلة من الخطط لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بالسراطان في البصرة منها مخاطبة شركة نفط البصرة من اجل تزويد المدينة بجهاز متطور جدا قادرعلى فحص نواة السرطان والتعرف على الاصابة في بداياتها بالاضافة الى وجود مطالبات اخرى للشرطة لبناء مستشفيات متخصصة بمعالجة مرضى السرطان في عدة مناطق خاصة القريبة من حقول مجنون وغيرها".واشارت الى ان" المضي في حسم هذه الملفات سيجري خلال الايام المقبلة ونامل ان يؤدي الاستقرار السياسي عقب تشكيل الحكومة في اعطاء دفعة قوية لهذا المسار لاهمتيها خاصة وان اعداد المصابين ليست قليلة".

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