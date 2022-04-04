اخماد حريق داخل ساحة للمشتقات النفطية في حي الاعلام

2022/04/04 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل صهريجين مملوءين بالوقود في بغداد.

وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان ان فرقها سيطرت على الحريق الذي اندلع داخل ساحة متروكة تستخدم لتبادل المشتقات النفطية في منطقة حي الاعلام في جانب الكرخ من العاصمة وتمكنت من انقاذ اربع مركبات من بينها صهريجان محملان بمادة الكاز ونجحت في انهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

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