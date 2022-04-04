2022/04/04 | 11:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 7Q5LJhPDItA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في منطقة الشورجة بـبغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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