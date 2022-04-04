رئيس وزراء بولندا يسمي دولة أوروبية تقف

2022/04/04 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الاثنين، إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

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