البنك الدولي: اليابان ستقدم منحة مالية لفلسطين لتعزيز الفرص الاقتصادية

2022/04/04 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البنك الدولي، أن اليابان ستقدم منحة مالية للمساعدة في تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين سبل كسب العيش للفلسطينيين في المجتمعات المحلية الهشة.وقال البنك الدولي، في تقرير له، إن الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية سيقدم منحة بقيمة 2.4 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين سبل كسب العيش للفلسطينيين في المجتمعات المحلية الهشة […]

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