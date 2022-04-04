مجموعة الشاعر الفلسطيني رائد وحش: -كتاب الذاهبين-: واحديّة سرد الغائب في رحلة تقصي الموت - المثنى الشيخ عطية

2022/04/04 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية يبدو أن العمل الفني العظيم الذي ينتشر ويدخل سجلّ الخلود هو العمل الذي يموت مؤلفُه في القارئ الذي تنفلت منه صرخات نفسه: "إن هذا أنا"، وتأكيد دهشته: "والله إنها لحكايتي"؛ حتى لو تحدّث العمل عن كولومبيا، اليابان، أوروبا أو أفريقيا بالنسبة لقارئٍ سوريّ أو ألمانيّ كأمثلة عن اختلاف المكان، أو تحدّث عن الفضاء كمثال عن اختلاف الزمان، أو عن "الحب في زمن الكوليرا" أو "الطاعون" كأحداث تضمّ المكان والزمان، حي ......





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