الزراعة تطلق توقعاتها لانتاج الحنطة وتطمئن الفلاحين بشأن مستحقاتهم

2022/04/04 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توقعت وزارة الزراعة , الاثنين, بلوغ انتاج العراق من الحنطة يتوقع ثلاثة ملايين طن للموسم الحالي, فيما اشارت الى أن التعاون مع وزارة الموارد المائية باستقرار الخطة الزراعية لهذا الموسوم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ / المعلومة […]

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