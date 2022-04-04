سعودي يخفي طعام حيوان مفترس ويرصد ما حدث بكاميرته

2022/04/04 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جبال مدينة تنومة، جنوب المملكة العربية السعودية، يخفي المصور السعودي، سعد آل مداوي، طعامًا لأحد الحيوانات المفترسة أسفل صخرة كبيرة، ويرصد بكاميرته ما حصل.

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