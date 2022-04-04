الإهمال يطال معمل معجون النعمانيّة ومواطنون يطالبون بإعادة افتتاحه

2022/04/04 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع- دانيال قاسم طالب أهالي محافظة واسط، اليوم الاثنين، بإعادة فتح معمل معجون الطماطم في النعمانية، بعد تعرضه للإهمال والغلق.وقال صاحب أحد المحال محمد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معمل معجون الطماطم في النعمانية كان الأفضل نوعاً والأرخص من كل أنواع المستورد والموجود حالياً في الأسواق"، مطالباً "بإعادة فتح المعمل والاهتمام به مجدداً لرفد السوق بنوعية جيدة، فضلاً عن انه يرفد الاقتصاد العراقي بإيراد مادي".وتابع، أن "إعادة فتح هذا المعمل سيسهم في رفد الانتاج الوطني بعد ارتفاع سعر المواد الغذائية".من جهته، اوضح المواطن محمد سمير لوكالة الأنباء العراقية (واع) "كنا نذهب للسوق ونبحث على معجون النعمانية لما له من طعم خاص ومميزة ولكن يد الاهمال طالت المعمل وتوقف عن العمل منذ العام 2003 حتى الآن"، مبيناً، انه "تم انشاء معمل لإنتاج الخل في المبنى نفسه".فيما قالت المواطنة ام علي "كنا نعتمد بالطبخ فقط على معجون طماطم النعمانية لانه افضل من المستورد بكثير"، داعية الى "اعادة العمل به لرفد السوق العراقية بالمنتوج العراقي".يذكر ان عمل معجون الطماطم في قضاء النعمانية بمحافظة واسط، يعد من اكبر المعامل العراقية حيث افتتح العام 1970، وغطى حاجة السوق من معجون الطماطم، الا انه توقف عن العمل منذ عام 2003 ولغاية الآن.

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