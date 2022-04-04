2022/04/04 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية البيئة في محافظة البصرة،

الاثنين، عن تسجيل ناحية النشوة 350

إصابة بمرض السرطان بين سكانها جراء

مجاورتها للحقول النفطية.

وقال مدير الدائرة وليد الموسوي “لدينا

إحصائية بأكثر من 350 شخصاً مص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناحية في البصرة تسجل 350 إصابة بالسرطان بسبب حقول النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناحية في البصرة تسجل 350 إصابة بالسرطان بسبب حقول النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).