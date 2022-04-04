2022/04/04 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال عن اصابته بسرطان البروستات وتلقيه العلاج راهنأً، لكنه لا يزال ينوي قيادة منتخب الطواحين في كأس العالم بعد سبعة اشهر في قطر.

قال المدرب البالغ 70 عاماً لقناة “أرتي أل” الهولندية ان اللاعبين “لا يدركون ذلك”، مضيفاً انه خضع لـ25 جلسة من العلاج الاشعاعي، بما في ذلك أثناء المعسكرات التدريبية للمنتخب الهولندي.

وقال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق الذي بدأ العلاج العام الماضي بعد تشخيص حالته في 2020 إن اللاعبين “يعتقدون اني بصحة جيدة، لكني لست كذلك”.

وأضاف في مقابلة بمناسبة الاصدار المرتقب لفيلم عن حياته بعنوان “لويس”: “هذا جزء من حياتي.



مررت بالكثير خلال حياتي، المرض والموت، أصبحت أغنى كانسان بسبب تلك التجارب”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب هولندا فان غال مصاب بسرطان البروستات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب هولندا فان غال مصاب بسرطان البروستات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).