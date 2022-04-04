2022/04/04 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعرض رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، مجموعة من الخيارات التي قال عنها إنها يُمكن أن تساهم في انهاء الانسداد السياسي الراهن.وقال عبد المهدي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “أمام موقف (التحالف) وردة فعل (الإطار)، ما زال الطريق مغلقاً، فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟”.وقدم […]

ظهرت المقالة “لم استشر بها أحداً”..



عبد المهدي ينشر تدوينة مُسهبة لإنهاء الأزمة الراهنة أولاً على ايرث نيوز.

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