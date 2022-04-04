2022/04/04 | 11:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MpsUrCwMVKw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاريع صغيرة من البصرة ضمن معرض الزهور) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاريع صغيرة من البصرة ضمن معرض الزهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).