الزراعة تمنح قروضاً بفائدة 5% لشراء منظومات الري الحديثة

2022/04/04 | 12:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الموارد المائية أوصت بالتريث في منح اجازات للآبار بالمناطق الزراعية.

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