أوليغارشي سابق يكشف لـCNN اللحظة التي أصابت بوتين بـ

2022/04/04 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش الأوليغارشي الروسي المنفي، ميخائيل خودوركوفسكي، عقلية الرئيس فلاديمير بوتين، ويتطرق إلى الخيارات المتبقية أمامه في الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

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