إيران تدعو أمريكا الى اتخاذ قرار سياسي لاحياء الاتفاق النووي

2022/04/04 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي "أمريكا مسؤولة عن توقف هذه المحادثات...



الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير".

وتابع "على واشنطن أن تتخذ قرارا سياسيا بشأن إحياء الاتفاق"، مضيفا أن طهران "لن تنتظر إلى الأبد" لإحياء الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن المحادثات النووية ما زال بها عدد قليل من المسائل العالقة، مضيفة أن مسؤولية اتخاذ هذه القرارات تقع على عاتق طهران.

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