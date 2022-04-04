مانيه يبقى في ظل صلاح على الرغم من التفوق عليه مرتين

2022/04/04 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم تفوقه عليه مرتين في صفوف منتخب السنغال من خلال التتويج بكأس الأمم الإفريقية وبلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، بقي ساديو مانيه في بعض الأحيان في ظل المصري محمد صلاح في ليفربول.ويخوض ليفربول شهرا مضغوطا من المباريات، حيث يواجه بنفيكا البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي مرتين في الدوري […]

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