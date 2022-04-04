خوارزمية تتنبأ بالسكتة القلبية المفاجئة

2022/04/04 | 12:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المععلومة/بغداد… صمم باحثون من معهد “سميدت” الأميركي للقلب خوارزمية إكلينيكية، يُمكنها التنبؤ بحدوث السكتات القلبية المفاجئة، كما يُمكنها أيضاً للمرة الأولى التمييز بين السكتات القابلة للعلاج وتلك الحالات غير القابلة للعلاج.ويمكن أن تعزز النتائج المنشورة في دورية فيزيولوجيا الكهربية السريرية “Clinical Electrophysiology” وتمت مراجعتها من قبل علماء في “الكلية الأميركية لأمراض القلب”، الوقاية من […]

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