القبض على امرأة سرقت 130 مليون دينار من مواطن

2022/04/04 | 12:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر توقيفهما.

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