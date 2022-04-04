كيف يمكن الضغط على بوتين وهل الأوليغارش المفتاح..أحد أغنياء روسيا يوضح لـCNN

2022/04/04 | 12:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أغنى رجل بروسيا سابقًا المنفي ميخائيل خودوركوفسكي لـCNN إنه من الخطأ الاعتقاد بأن استهداف ثروة الأوليغارشية سيغير رأي بوتين.

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