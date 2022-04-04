منتخب الصالات يستهل مشواره في التصفيات الاسيوية بلقاء الإمارات

2022/04/04 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيبدأ مُنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات في الساعةِ الحادية عشرة والنصف من مساء يوم غدٍ الثلاثاء مشواره في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى نهائياتِ كأس آسيا التي تضيفها قاعة هيئة الرياضة بمدينةِ الفجيرة الإماراتية بمواجة أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي.وقال عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرةِ القدم، يحيى زغير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع) إن " منتخبنا الوطني لكرةِ الصالات قادرٌ على خطف بطاقة التأهل إلى نهائياتِ كأس آسيا التي ستقام نهاية العام الحالي".من جهته، أكدَ مدرب المنتخب الوطني لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة في البيان ان " اللاعبين وصلوا إلى درجةِ الجهوزية التامة التي ستمكنهم من اقتناص نقاط المُباراة أمام الإمارات والتي ستكون مطلبَ اللاعبين للارتقاء نحو التواجد في النهائياتِ الآسيوية ".وأجرى منتخبنا الوطني تدريباته النهائية في قاعةِ هيئة الرياضة في مدينة الفجيرة التي ستضيف مباريات التصفيات.

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