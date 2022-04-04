2022/04/04 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف مقبرة جماعية في النجف الاشرف اكتشفت الاجهزة المختصة في النجف الاشرف مقبرة جماعية قرب احد المجمعات قيد الانشاء يعتقد انها تعود إلى فترة الانتفاضةالشعبانيةالمباركةوما اعقبهامن اعدامات من قبل أجهزةالنظام البائد ، وقد باشر ممثلين من المركز المختص في قيادة الشرطة والأدلة الجنائية وكادر شعبة المقابر الجماعية في مديرية شهداء النجف الاشرف برئاسة الدكتور حيدر […]

ظهرت المقالة ببيان رسمي..



اكتشاف مقبرة “جماعية” جنوبي العراق أولاً على ايرث نيوز.

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