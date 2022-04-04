2022/04/04 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الاثنين، عن ضبط 9 شاحنات مخالفة في مديرية جمرك المنطقة الشمالية.

وفي بيان للهيئة قالت فيه، أن مديرية جمرك المنطقة الشمالية متمثلة بقسم التحري و مكافحة التهريب تمكنت من ضبط 9 شاحنات مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية”.

وأضاف البيان أن “الشاحنات محملة بمواد متنوعة ( معدات ابراج +ابراج حديد+اجهزة للأحجار والمواد المعدنية+مواد فوم)” ،مؤكداً أنه “تمت احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

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