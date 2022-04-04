2022/04/04 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان لتقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بإشراف مباشر من اللواء عمر الوائلي العمل على حسم موضوع تكدس الحاويات التي تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الموانئ العراقية دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأضافت انه "تم تشكيل لجنة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالتعاون والتنسيق مع مركز الجمرك و تم ضبط 2 حاوية تحتوي على اكسسوارات موبايلات مختلفة الأحجام مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأشار الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي احالة المواد المضبوطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

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