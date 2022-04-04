مدرب هولندا يعلن إصابته بالسرطان: اللاعبون يعتقدون أن صحتي جيدة

2022/04/04 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال عن اصابته بسرطان البروستات وتلقيه العلاج راهناً، لكنه لا يزال ينوي قيادة منتخب الطواحين في كأس العالم بعد سبعة أشهر في قطر.

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