العراق يكسب 11 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط

2022/04/04 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل العراق في شهر مارس/ آذار الفائت،

أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عامًا،

مع تصديره ما يساوي 11,07 مليار دولار من

النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام

عالميًا على خلفية الهجوم الروسي على

أوكرانيا.

وذكر

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