الاتحاد الأوروبي يناقش “بشكل عاجل” فرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/04/04 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأوروبي ،اليوم الاثنين، أنه يناقش بشكل “عاجل” فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف ولا سيما في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل “يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة”.

المصدر: AFP

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