الكرملين: روسيا تنفي “قطعا” الاتهامات بارتكاب مذابح في بوتشا بضاحية كييف

2022/04/04 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تنفي “قطعا” الاتهامات بارتكاب مذابح في بوتشا بضاحية كييف

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