المحكمة الاتحادية ترد دعوى مقامة ضد رفع سعر الصرف

2022/04/04 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المحكمة الاتحادية ،اليوم الاثنين، الدعوى المقامة ضد رفع سعر الصرف.وقال مراسل التغيير، إن “المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلسة للبت بالدعوى المقامة ضد رفع سعر الدولار”.وأضاف أن “المحكمة قررت رد الدعوى”.

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