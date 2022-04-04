مسؤول ألماني: يمكننا استبدال 40% فقط من الغاز الروسي

2022/04/04 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مسؤول ألماني أن محطة الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا، بعد الانتهاء من بنائها، ستساعد على استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة 40% بحلول صيف 2023.وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس وزراء ولاية ****ونيا السفلى بألمانيا، ستيفان ويل، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” نشرت اليوم الاثنين.وقال المسؤول […]

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