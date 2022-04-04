بأكثر من 30 ألف وردة..وجهة طبيعية

2022/04/04 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين جبال منطقة أعسمة، التي تبعد مسافة 90 كيلومترًا جنوب شرق إمارة رأس الخيمة، تختبأ مزرعة ورود الإمارات ذات المناظر الساحرة، والتي اكتسبت بألوانها وجمال طبيعتها الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي.

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