عزيمة النفط تصطدم بطموح الغزلان في الممتاز

2022/04/04 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد مشرف فريق النفط بكرة القدم مشتاق كاظم، أن مباراة فريقه أمام النجف اليوم لحساب الجولة الـ26 من المنافسة المحلية، تعد في غاية الاهمية كما لا تخلو من الصعوبة بسبب طموح النجف في بلوغ المراكز المتقدمة.وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الجهاز الفني للنفط بقيادة الجنرال باسم قاسم، وقبل فترة توقف الدوري رفع شعار الفوز ولا مجال لفقدان النقاط، وشدد على تحقيق النتائج الجيدة والوصول الى مربع الكبار".واضاف كاظم، أن" مباراة اليوم تعد صعبة كون فريق النجف يعد من الفرق الكبيرة والعنيدة ولديه طموح كبير في خطف أحد مراكز المقدمة "، مبينا ان " فريقه استعد لهذه المواجهة بشكل جيد والجميع على اهبة الاستعداد لتحقيق نتائج طيبة بالرغم من وجود بعض الغيابات الطفيفة بسبب الاصابات اثناء التمرين، ولكن بالمجمل فريقنا جاهز، وسنقدم مباراة قوية أمام النجف".

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