هيئة المنافذ تضبط حاويتين مخالفة لضوابط الاستيراد

2022/04/04 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاثنين، بضبط حاويتين مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصرالشمالي.

وفي بيان للهيئة، ذكرت فيه، أن “هيأة المنافذ الحدودية وبإشراف مباشر من اللواء عمر الوائلي تواصل العمل على حسم موضوع تكدس الحاويات التي تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الموانئ العراقية من دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

واضاف انه “تم تشكيل لجنة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالتعاون والتنسيق مع مركز الجمرك”، مبيناً انه “تم ضبط حاويتين تحتوي على (اكسسوارات موبايلات مختلفة الأحجام) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

وتابع، أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي لاحالة المواد المضبوطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”.

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