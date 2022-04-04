2022/04/04 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار بين آونة وأخرى تشتد الخلافات بين القوى السياسية ،وتبرز بين يوم وليلة مشاكل جديدة او قديمة حول عشرات المسائل التي لم تجد لها حلولا مناسبة ، لا في الدستور ولا في المحكمة الاتحادية، ولن تجد لها أي حل مادامت العقليات السائدة في الساحة السياسية معلقة على المغانم المالية التي يتصارع على نيل حصة الاسد منها جميع الساسة ولايتركون منها سوى الفُتات لابناء السبيل .



تتعقد الخلافات حين يزج السياسي بكومبارس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلافات بين القوى السياسية العراقية - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلافات بين القوى السياسية العراقية - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).