القرآن محاولة لقراءة مغايرة 39 - ضياء الشكرجي

2022/04/04 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذ قَتَلتُم نَفسًا فَادّارَأتُم فيها وَاللهُ مُخرِجٌ مّا كُنتُم تَكتُمونَ (72) فَقُلنَا اضرِبوهُ بِبَعَضِها كذالِكَ يُحيِي اللهُ المَوتى وَيُريكُم آياتِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ (73)القصة تدعي أن هناك جريمة قتل حصلت بينهم، أي بين بني إسرئيل، ولكن الغريب إن الآية (72) تقول «وَإِذ قَتَلتُم نَفسًا»، ولم تقل إن أحدكم أو بعضكم قتل نفسا، أي قتل إنسانا منكم، فهل اعتبارهم جميعا مشاركين بالجريمة، كونه ......





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