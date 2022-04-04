2022/04/04 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المئة، الاثنين، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما، حيث تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعاني منها الكثير من الأتراك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعلى منذ 20 عاما.. معدل التضخم في تركيا يسجل "رقما قياسيا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعلى منذ 20 عاما.. معدل التضخم في تركيا يسجل "رقما قياسيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).