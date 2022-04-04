2022/04/04 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

القبض على متهمة بسرقة 130 مليون دينار

وآخر بالتزوير في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية

نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام

الحبيبية في مديرية م

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