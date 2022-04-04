نادي الناصرية يقدم طلباً رسمياً لنقل مباراته أمام كربلاء إلى ملعب محايد

2022/04/04 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم نادي الناصرية الرياضي، طلباً رسمياً إلى الاتحاد العراقي بكرة القدم، لنقل مباراته أمام كربلاء إلى ملعب محايد.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن إدارة نادي الناصرية قدمت طلباً رسمياً إلى اتحاد الكرة من أجل نقل مباراة الفريق الحاسمة أمام كربلاء إلى ملعب محايد.وكان نادي كربلاء قد أصدر بياناً في وقت سابق، يؤكد […]

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