النزاهة توصي باستخدام المقاييس الذكية ومقاييس الدفع المسبق

2022/04/04 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصحت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، عن تقرير زياراتها لشركة توزيع كهرباء بغداد، فيما دعت وزارتي الماليَّة والكهرباء إلى إيجاد آليات فعالة تضمن توفير التخصيصات الماليَّة لشركات توزيع الكهرباء في عموم العراق، حسب الخطط الموضوعة ضمن الموازنتين التشغيليَّـة والاستثماريَّـة.

وأوصت دائرة الوقاية في الهيئة، في تقرير أعدته عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى شركة توزيع كهرباء بغداد، قيام الوزارة بشكلٍ عام وعاجل، باستخدام الوسائل الحديثة والمتطورة كالمقاييس الذكية ومقاييس الدفع المسبق، فضلاً عن نصب مقاييس على المغذيات الرئيسة للجهات ذات الاستهلاك العالي، لحل مشاكل الجباية والتلاعب بالمقاييس، وما قد يشوبها من اختلاسات وهدر بالمال العام وضياعٍ بالطاقة الكهربائية.

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