الحكيم: التيار الصدري احد المؤسسين للاطار ولم يعلن انسحابه لغاية الان

2022/04/04 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترح زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الاثنين، تشكيل حكومة اغلبية بمشاركة التيار الصدري والاطار التنسيقي، مبينا ان التيار الصدري مازال ضمن الاطار التنسيقي ولم يعلن الانسحاب منه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحكيم في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، “انني اقترح تشكيل حكومة من ثلاث ارباع مجلس النواب […]

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