المنتخب الوطني لكرة الصالات يؤكد جهوزيته لخطف نقاط مباراة الامارات

2022/04/04 | 13:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقاط المباراة أمام الإمارات ستكون مطلب اللاعبين.

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