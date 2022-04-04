باللؤلؤ والألماس..ليل ناز إكس يذهل حضور حفل جوائز غرامي بإطلالته

2022/04/04 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار مغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس إطلالة بيضاء بالكامل مع تفاصيل مشغولة بالؤلؤ والألماس لتصبح واحدة من أكثر الإطلالات حديثًا خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2022

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