الزاملي: سلّمنا السفير التركي رسالة بشأن ملف المياه

2022/04/04 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع - وسام الملا

حذَّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، من إهمال ملف المياه، فيما أشار الى تسليم رسالة للسفير التركي بشأن هذا الملف الحساس.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في كلمة له خلال استضافة وزير الموارد المائية وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية، إن "اجتماعاً عقد مع وزير الموارد المائية والوكلاء، بشأن ملف المياه كونه موضوعاً حساساً ويمس حياة المواطنين ومستقبلهم، وكذلك ملف المياه الجوفية"، مشدداً على "ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف مهم، خاصة وأن أغلب الموجودين يجهلون الوضع ويولون مهمته لوزارة الموارد المائية".

وأضاف أن "الوزارة لاتستطيع مجابهة هذه الدول لوحدها، خاصة وانها تحتاج الى علاقات ودور حكومي فاعل من خلال الضغط على الحكومات واستخدام السلطة"، مبيناً، أن "ملف المياه في تركيا يديره الرئيس أوردغان، فضلاً عن إشراف المرشد الأعلى على ملف المياه في إيران".

وأوضح، أن "ملف المياه في العراق مهمل، وقد يصل الحال في السنوات المقبلة الى عدم امتلاك المياه"، منوها بأنّ "الوضع قلق وحساس وملف المياه يعتبر من اخطر الملفات".

وأضاف، أن "لقاءات متكررة عقدت مع المسؤولين ومنهم السفير التركي وتم تسليمه رسالة واضحة اوصلها الى حكومته، علاوة على لقاء السفير بوزير الموارد المائية لبيان موقف بلاده".

وتابع، ان "لقاءنا اليوم مع وزير الموارد المائية لمناقشة خطة الوزارة وآلية دعم مجلس الوزراء لهذا الملف في الموازنة، فضلاً عن الضغط على الدول كون ان هذا الملف يهدد حياة المواطنين".

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