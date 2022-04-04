شاهد بالفيديو.. حالة الطقس في ابرز محافظات العراق

2022/04/04 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: InDYaMyThtE

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