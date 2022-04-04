القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في واسط

2022/04/04 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية، في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المواد (443 و346 و212 ) ق.ع”.واضافت انه “تم اتخاذ […]

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